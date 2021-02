Disney Plus aumenta il costo dell'abbonamento con il debutto di Star

Su Disney Plus arriva Star, una nuova piattaforma di streaming per film e serie TV. Il servizio aumenta il costo mensile e annuale per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021

Disney Plus, la piattaforma di streaming della casa di Topolino, aumenta il costo dell'abbonamento da oggi 23 febbraio anche in Italia. L'aggiornamento del costo non è dovuto a una rimodulazione immotivata ma dall'arrivo di Star, altra piattaforma di proprietà di Hulu. Da oggi l'abbonamento a Disney+ passa da 6,99 euro a 8,99 euro al mese. L'abbonamento annuale è invece di 89,99 euro. Chi già dispone di questo piano, però, continuerà a pagare 69,99 euro l'anno.

Il nuovo listino sarà valido solo per i nuovi abbonati dal 23 febbraio. Chi dispone di un abbonamento annuale o mensile potrà guardare tutti i contenuti di Star allo stesso prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto 2021.

Disney Plus catalogo: come cambia l'offerta con Star

Disney+ offre tutte un ricco catalogo di film, serie TV e produzioni originali di Pixar, Marvel, Star Wars e i documentari di National Georgaphic. Star invece al lancio offre contenuti originali come il thiriller poliziesco "Big Sky" e "Love, Victor", spin off del film "Tuo, Simon". In più ci sono la serie sci-fi animata "Solar Opposites", dallo stesso creatore di "Rick & Morty", la serie horror "Helstrom" e "Godfather of Harlem". Nel pacchetto sono poi comprese serie TV storiche come Alias, Atlanta, Buffy L'Ammazzavampiri, Lost, How I met yout mother, Modern Family, I Griffin, Scrubs, The Americans e The Strain.