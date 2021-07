Dolce & Gabbana arruola Usai, ex Condé Nast

Fedele Usai ritorna alla moda con D&G. Da luglio il manager cagliaritano è il nuovo group communication & marketing officer del noto marchio del duo siciliano Dolce e Gabbana, che ha deciso di rinnovare la dirigenza dell’area marketing e comunicazione. Usai seguirà lo sviluppo delle strategie di comunicazione e marketing aziendali su scala globale e ricoprirà anche l'incarico di general manager della divisione Casa del marchio, che sarà presentata a Venezia in concomitanza con le collezioni Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria e Alta Orologeria dal 28 al 30 agosto. Usai per 9 anni ha lavorato ai vertici di Condé Nast Italia fino alle dimissioni nel 2020. Subito dopo è stato amministratore delegato di Tenderstories. I primi passi in note agenzie pubblicitarie, da Leo Burnett a Tbwa, per poi lanciarsi nella comunicazione lavorando per grandi aziende del panorama italiano, la Fiat tra queste.