Domenica In, Rosa Chemical, Grignani e... Ospiti e anticipazioni 19 febbraio

Domenica In, da Mara Venier un po' di Sanremo 2023 e... Ospiti e anticipazioni 19 febbraio

Chiuso il “capitolo” Sanremo 2023, Mara Venier torna alla conduzione “classica” di Domenica In. L'appuntamento è per oggi, 19 febbraio, dalle ore 14 su Rai 1. Il varietà del pomeriggio condotto dalla “zia” e giunto ormai alla ventitreesima puntata, sarà animato, come anticipa Tvblog, dai tanti volti protagonisti del Festival di Sanremo 2023. A partire dal tanto discusso “Rosa Chemical” con il suo brano inedito “Made in Italy”. Il cantante, finito nella bufera mediatica per il bacio scandalo con Fedez, sarà nel salotto di Domenica In per parlare di musica e tanto altro.