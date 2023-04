Domenica In, Venier riapre il caso Pipitone: ospiti e anticipazioni 16 aprile

Domenica In, chi ci sarà nella puntata del 16 aprile

Grandi ospiti in arrivo nello studio Rai di Domenica In: nella puntata di domenica 16 aprile 2023 Mara Venier accoglierà infatti volti importanti del panorama televisivo italiano. Come anticipa il sito Tvblog si parte con la cronaca. In particolare, avverrà un incontro con Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo.

Spazio poi all'intrattenimento con una lunga intervista a Elisabetta Gregoraci che sarà in studio ospite di zia Mara insieme al papà Mario. A seguire saranno poi ospiti di Venier Cochi e Renato, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo Jannacci.

Per la parentesi musicale spazio al cantautore napoletano Rocco Hunt che canterà il suo nuovo pezzo “Non litighiamo più” dedicato ai leoni da tastiera che infestano il web. Chiuderà la puntata una lunga chiacchierata con Stefania Pezzopane, politica del Pd, che ha annunciato dopo 9 anni la fine della storia d'amore con Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande fratello, modello e spogliarellista.