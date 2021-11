Domenico Modugno, figlio segreto Fabio Camilli: “Come ho saputo la verità”

Grandi ospiti nella puntata di oggi 4 novembre di Oggi è un altro giorno: dopo Francesca Neri, anche Fabio Camilli, il figlio segreto di Domenico Modugno, che ha parlato del rapporto col padre.

Camilli ha raccontato di non aver mai incontrato faccia a faccia Modugno e, quindi, di non aver mai sviluppato per lui un affetto: “Voler bene è una parola grossa che andrebbe analizzata. Sicuramente gliene voglio come si può volere ad un artista che ci ha lasciato cose importanti. Noi non ci siamo mai parlati”, ha chiarito a Serena Bortone.

In passato, però, Camilli aveva raccontato a Verissimo di averci parlato una volta, per sbaglio, mentre era a casa Modugno (ma il cantante era assente) in quanto amico di Marcello Modugno: “Rispondo al telefono e dall’altra parte sento ‘Sono Domenico Modugno, cercavo uno dei miei figli’, io rimango in silenzio. In quel periodo già sapevo che c’era la possibilità che Modugno fosse mio padre. Però dissi: ‘Sì, glielo vado subito a cercare’. È stata l’unica volta in cui ci siamo parlati. Non ero pronto per dirglielo”.

Camilli ha poi parlato dell’incontro tra sua madre, Maurizia Calì, e il cantante. “Quando lui e mia mamma si sono conosciuti erano entrambi molto giovani ma entrambi sposati. Al tempo c’erano implicazioni penali nel tradimento, ma tra loro nacque una grande passione, con la consapevolezza che sarebbe stata a termine.”

Domenico Modugno all’epoca era infatti sposato con quella che è stata sua moglie per tutta la vita, Franca Gandolfi. I due si erano conosciuti nel nel 1950 a Roma e sposati 5 anni dopo in comune: “Dopo le nozze civili in Campidoglio, nel 1955, nel 1960 ci sposammo in gran segreto anche in chiesa. C’eravamo solo noi e due testimoni, con gli abiti di tutti i giorni. Fu un giorno bellissimo perché sentivamo il bisogno di dirci di sì davanti a Dio e fu davvero solo un momento nostro”, aveva raccontato anni fa la signora Modugno in un’intervista a Oggi.

Domenico Modugno-Franca Gandolfi: "Abbiamo litigato tutta la vita"

Dal loro matrimonio sono nati 3 figli: Marco, Massimo e Marcello. “Abbiamo litigato tutta la vita, anche per lavoro”, ha confessato la vedova dopo la morte di Modugno, avvenuta il 6 agosto 1994 per un infarto cardiaco, all’età di 66 anni.

Un matrimonio difficile segnato anche dall’infedeltà di lui. Mentre Franca era incinta del secondo figlio, infatti, Domenico nel 1961 conobbe la coreografa e scenografa triestina Maurizia Calì, all’epoca sposata con l’ingegner Romano Camilli. Poco dopo la notizia: Maurizia era incinta. Il bimbo nacque il 10 agosto del 1962 e fu chiamato Fabio, col cognome del padre legale, Camilli.

Solo negli anni Novanta Fabio ha scoperto la verità e dopo la morte di Modugno ha intrapreso una battaglia legale per l’eredità e il riconoscimento.