Donald Trump, arriva il suo primo biopic dal titolo "The apprentice"

"The apprentice", il primo biopic su Donald Trump è in arrivo nelle sale

Il 17 ottobre uscirà al cinema il primo biopic su Donald Trump dal titolo "The apprentice". La pellicola diretta da Ali Abbasi racconterà l'ascesa del tycoon partendo dal sue prime imprese imprenditoriali nella New York degli Anni 70 e dell'incontro che segnerà la sua vita con l'avvocato Roy Cohn. Il faccenderie, che aveva ottenuto la condanna per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e investigato sui sospetti comunisti con il senatore McCarthy, gli insegnerà come accumulare ricchezza con inganno, intimidazione e la manipolazione dell'informazione.

Il ruolo di Donald Trump è stato affidato a Sebastian Stan (Donald Trump). Nel cast anche Jeremy Strong (Roy Cohn) e Maria Bakalova (Ivana Trump).