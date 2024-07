Dopo Selvaggia Lucarelli, tocca a Scanzi: Morgan querela il giornalista

Morgan querela il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi

Pochi giorni dopo aver annunciato azioni legali contro Selvaggia Lucarelli, Morgan si appresta a fare altrettanto con un altro giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi.

Quest'ultimo ha criticato duramente Morgan in un video su YouTube intitolato “Morgan è indifendibile, pericoloso, caricaturale e drammaticamente fuori controllo”, dove commenta anche il caso di stalking del 2020 denunciato da Angelica Schiatti, che coinvolgeva l'ex leader dei Blu Vertigo, e un processo che non ha avuto sviluppi significativi negli anni. Morgan ha reagito definendo il monologo di Scanzi un “spargimento di odio incontrollato” e ha annunciato che lo querelerà.

Nel video, Scanzi attacca Morgan affermando: “Spero che finalmente si capisca chi è veramente. È indifendibile, e lasciando da parte l'arte, che è irrilevante, dal punto di vista etico, morale e umano è riprovevole”. Morgan ha risposto alle accuse ribattendo che Scanzi è un incompetente che “riempie il vuoto con il vuoto”, e ha citato anche un pensiero attribuito al defunto Franco Battiato che descriverebbe il giornalista come “un parassita”.

La replica di Morgan è stata dura. Ha accusato Scanzi di “vilipendio della mia persona", sottolineando che le critiche del giornalista “superano di gran lunga il buon senso”.

L'artista ha poi descritto Scanzi come “ossessivo e inquieto, pieno di un odio profondo e inarrestabile”, motivi per cui ha sentito la necessità di avvalersi di azioni legali e ha chiesto la sospensione del giornalista dall'albo professionale. Con la querela, Morgan mira anche a ottenere un risarcimento per il “grave danno causato alla mia persona, sia nella vita pubblica che privata, dalle accuse infamanti di Scanzi, che offendono la mia dignità individuale in una società che costituzionalmente non dovrebbe permetterlo”.