DopoFestival, Selvaggia Lucarelli svicola sulle domande di Cattelan su Fedez: "Dove vai in vacanza?"

DopoFestival, Cattelan incalza Selvaggia Lucarelli sulla performance di Fedez ma lei cerca di svicolare: "Tu dove vai in vacanza quest'estate?"

Alessandro Cattelan nella seconda puntata del DopoFestival ha cercato di strappare a Selvaggia Lucarelli un commento sull'esibizione di Fedez, ben sapendo che tra i due c'è una certa ostilità nata ben prima del Pandorogate.

"Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi, Selvaggia? Che voto gli hai dato?", le chiede il conduttore. La giornalista ha quindi subito cercato di svicolare rispondendo: "Ti piace il mio tailleur?". Cattelan però insiste: "Io mi ricordo che voto gli hai dato". Alla fine Selvaggia Lucarelli si vede costretta a svelare il suo giudizio: "Gli ho dato 6".

Cattelan quindi commenta: "Il mondo sa cosa vuol dire quando Selvaggia dà un 6". Anche Federica Nargi, ospite del programma insieme ad Alessandro Matri, conferma la teoria del conduttore ricordando che la giornalista nel ruolo di giudice a Ballando con le stelle le aveva dato zero come voto. A quel punto Cattelan rincara la dose: "Ma è meglio lo zero, perché nel mondo di Selvaggia il 6 lo dà…". Selvaggia Lucarelli cerca di chiudere così la questione: "Lo do a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te? Sei".

Cattelan però non sembra ancora soddisfatto e ci riprova: "Ma ti è piaciuto Fedez?". "Quindi, dove vai in vacanza quest'estate?", le risponde la giornalista con un dribbling all'ultimo secondo.