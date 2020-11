Dorsey supera il test Elliott e resta al timone di Twitter

Jack Dorsey mantiene la posizione di CEO in Twitter. Dorsey ha infatti superato l'esame Elliott, l'esame del fondo attivista Elliott Management che, a marzo di quest'anno, aveva spinto verso un cambio alla direzione. Nella documentazione normativa presentata alla Sec, il social ha reso noto che il comitato del consiglio di amministrazione, istituito la scorsa primavera, ha votato il mantenimento dei vertici attuali.

Risale allo scorso marzo la stipula dell'accordo Twitter-Elliott, secondo cui la società accettava di nominare 2 membri del consiglio, e di avviare un programma di riacquisto di azioni da 2 mld di dollari con un investimento fornito dalla società di private equity Silver Lake. L'accordo prevedeva, inoltre, la formazione di un comitato per studiare la leadership di Twitter. Lo stesso comitato che ha assegnato a Dorsey “un periodo di prova” per dimostrare la sua validità come ceo ai nuovi investitori.

Tra i membri del comitato Patrick Pichette, ex cfo di Google, Jesse Cohn, di Elliot, e Egon Durban, co-ceo e managing partner di Silver Lake.