Dotan, esce Louder. Ecco quando e dove sarà l'unica data italiana

Il cantautore, polistrumentista e discografico olandese Dotan, torna il 1 marzo con il nuovo singolo Louder, pubblicato sulla storica etichetta indipendente X-Energy Records, estratto da un album che uscirà nel 2024. Un grido di protesta con l’esigenza di urlare il proprio punto di vista, un impasto sonoro che nasce da una brillante tavolozza di colori folk diluiti in acqua pop. Lui stesso racconta: "Ho scritto Louder su un divano a Los Angeles ed è venuta fuori come una canzone di protesta felice e universale. Spero che questo sia il tipo di brano con cui le persone urleranno, balleranno e sentiranno che essere un po’ diversi non è male".

La svolta per Dotan arriva nel 2019 con Numb, un inno al superamento del buio e il suo più grande successo internazionale fino ad oggi con lo status di disco d’oro e di platino in numerosi paesi. Da lì: concerti, festival, apparizioni televisive e persino un invito ad esibirsi in Vaticano. La sua musica è stata sincronizzata su Pretty Little Liars, American Idol, Love Island, Vampire Diaries, The 100, Grey’s Anatomy, New Amsterdam, The Originals e sul prossimo film Netflix "True Spirit".

L'artista sarà live in Italia il 14 aprile 2024 al Biko Club di Milano; il suo Acoustic Tour 2024 è già sold out in tutte le tappe europee.