“Dove si può tagliare si taglia”, il remix da ballare dell’inchiesta di Affari

Dallo striscione all'algoritmo. L'attivismo cambia volto. Il dj campano zMaurizio00 sforna un video remix di protesta sulla distruzione del bosco Chianca che si sta perpetrando nell’indifferenza tra la Costiera Amalfitana e il Cilento

Tra i genietti di “Musica Ignorante”, il canale Youtube attivo durante la pandemia che ironizzava sui i politici nazionali, DJ Maury, o meglio conosciuto su Instagram come zMaurizio00, ha trasformato il nostro reportage sull’assessore all’ambiente di Altavilla Silentina in un remix.

Assessore all’Ambiente taglia boschi e la differenziata? Un complotto. VIDEO

Tra strafalcioni e bizzarre soluzioni per difendere la natura, l’assessore all’Ambiente Enzo Marra è diventato un personaggio cult nazionale. Ora si può ballare con lui, morendo dal ridere per non piangare.

Nel Cilento bosco annientato per fare cassa, altro che green economy

La nuova hit che Affaritaliani mostra in esclusiva è la conseguenza del dissenso diffuso che sta circondando il taglio del Bosco Chianca in Campania. “La mia generazione è duramente colpita per quanto sta accadendo. Non si possono deturpare l’ambiente e le foreste”, ha spiegato DJ Maury ad Affari. Sul taglio del Bosco Chianca Affaritaliani ha pubblicato due inchieste e alcuni reportage/video. La rielaborazione audio/video di uno di questi ha partorito “Dove si può tagliare si taglia”. Per Marra la raccolta differenziata ci sarebbe stata imposta e i boschi si curano tagliandoli.

L'attivismo cambio volto con i millennials, si fa anche con gli algoritmi. Super talento informatico e creativo della consolle, zMaurizio00 è tra le altre cose un produttore di tormentoni estivi, come quello che ha spopolato l’anno scorso nel Cilento “A pressione, fraté”.

ZMaurizio00 è anche l’ideatore di un algoritmo che estrapolava i sottotitoli da Youtube e tagliava automaticamente i pezzi delle frasi cult dei politici poi trasformati in ritmi musicali frenetici messi in video.