Drag Race Italia, la gara continua: ospite la Rettore e...Anticipazioni

Drag Race Italia, appuntamento alla quarta puntata solo su discovery+: continua la sfida tra le drag queen di canale Nove

Continua la gara di Drag Race Italia, la prima edizione italiana del talent show creato dalla star statunitense RuPaul, con la quarta puntata, disponibile da mercoledì 8 dicembre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+. La competizione, condotta dalla drag queen Priscilla, dall'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e dall'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, si fa sempre più avvincente con sfide di make up, travestimenti da dive e passerelle anni ‘80.

Si parte con la prima sfida tutta da ridere: per la mini-challenge le sette drag queen rimaste in gara - Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba - dovranno cimentarsi in un perfetto make up con una piccola difficoltà, l’essere completamente al buio: chi sarà in grado di eseguire un trucco perfetto nell’oscurità? E ancora, arriva in Italia una delle più famose challenge del programma di RuPaul, il famoso Snatch Game in cui le concorrenti si metteranno alla prova nel impersonificare dive e celebrities, accompagnate dall’attore Vincenzo De Lucia nelle vesti di Barbara D’Urso. E infine, un favoloso runway a tema anni ‘80 commentato dai giudici insieme alla cantante Donatella Rettore e all’attore Giancarlo Commare. Diventare la prima Italia’s Drag Superstar è un percorso pieno di insidie: chi riuscirà a brillare?

“Drag Race Italia” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ dal 19 novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia. Prodotto da Ballandi - Showrunner: Dimitri Cocciuti - Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi - Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia - Regia di Marco Manes - Dop Marco Brindasso - Scene Francesco Mari - Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi.