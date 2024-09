Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Lollobrigida fa il punto sulla questione canapa

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida

Oggi 19 settembre 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.



A seguire, focus sulla sicurezza nelle città italiane, con l’approvazione del nuovo Ddl che si pone l’obiettivo di ridurre e contenere gli episodi di violenza. E ancora, il processo Open Arms, con la richiesta di condanna a sei anni di carcere per Matteo Salvini.



Infine, un’inchiesta su Medjugorje e sulle presunte apparizioni mariane su cui si pronuncerà il Vaticano. Tra gli ospiti di Del Debbio: Alessandro Morelli, Paola De Micheli, Massimiliano Salini, Giuliano Granato, Silvia Sardone, Elisabetta Gardini, Onorio Rosati.