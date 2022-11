Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Tajani e il punto sul caso con la Francia

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il ministro degli esteri Tajani sullo scontro con la Francia e la guerra Russia-Ucraina

Oggi 17 novembre 2022 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperanno alla puntata il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito ai recenti sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina e allo scontro tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi. Restando su quello dell'immigrazione, ci sarà un reportage sulle Ong e un'analisi sulle criticità del meccanismo di redistribuzione europea. A seguire ci sarà un ultimo approfondimento sulle modifiche al redditto di cittadinanza che il Governo avrebbe intenzione di introdurre. Tra gli altri ospiti anche Giovanni Donzelli, Andrea Romano, Laura Ravetto, Marco Furfaro, Eleonora Evi, Michele Gubitosa e Gianfranco Librand.