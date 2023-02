Dritto e Rovescio, ospiti stasera: i primi 100 giorni secondo Meloni e Salvini

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

Oggi 2 febbraio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperanno alla puntata il premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Con i due ospiti verranno approfonditi diversi temi di stretta attualità: dal lavoro svolto dall’esecutivo nei primi 100 giorni di attività al ruolo dell’Italia a livello internazionale, passando per il caso Cospito, fino alle questioni riguardanti l’economia e l’inflazione.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra il nuovo aumento del costo della benzina e un’analisi sul reddito di cittadinanza. Ad accompagnare Paolo Del Debbio, tra gli altri, Alessandro Cattaneo, Simona Bonafè, Michele Gubitosa, Paolo Ferrero, Isabella Tovaglieri e Diana De Marchi.