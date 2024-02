Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dagli agricoltori allo stupro di Catania

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà della protesta degli agricoltori e lo stupro di gruppo a Catania

Oggi 8 febbraio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera ampio spazio sarà dedicato alle proteste degli agricoltori, con gli ultimi aggiornamenti sulla loro manifestazione e un’inchiesta sul conseguente problema del carovita.

Spazio inoltre allo stupro di Catania, con un approfondimento finalizzato ad individuare le strategie adottabili con gli immigrati minorenni e a capire come garantire loro una reale integrazione.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, Silvia Sardone, Pina Picierno, Paolo Cento, Giuliano Granato e Stefano Benigni.