Agricoltori in marcia verso Sanremo. Sul palco dell'Ariston l'8 febbraio

Confermata la presenza dei trattori di “Riscatto agricolo” sul palco di Sanremo nella serata di domani, giovedì. Ad annunciarlo sono gli stessi agricoltori con una nota, in cui spiegano di aver accettato una proposta del direttore artistico del Festival Amadeus. “Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni si legga nel messaggio".

"Solo con un’agricoltura viva c’è vita, c’è sicurezza e sovranità alimentare, c’è rispetto dell’ambiente, c’è futuro. Se si ferma l’agricoltura crolla tutto. Siamo inoltre molto determinati a rivendicare con orgoglio e riscatto la speranza di non mollare e di far capire alle istituzioni ed ai cittadini che, senza gli agricoltori non vi sarà mai la sovranità alimentare che rende i popoli liberi”.

La delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le 20 e raggiungerà in nottata Sanremo. “Riscatto agricolo”, per farsi rappresentare, punterà sui giovani. “La rappresentanza, simboleggiata dalla bandiera italiana, con la quale chiediamo di poter salire sul palco del teatro Ariston e in diretta, per illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione dei giovani agricoltori italiani, sarà composta da Alessandra Oldoni, giovane agricoltore di Bergamo, Giulia Goglio, giovane agricoltore di Lodi, Andrea Pedrotti, giovane agricoltore di Brescia e Fabio Pizzaris, giovane agricoltore di Cagliari” concludono.

