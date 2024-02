Protesta agricoltori, chi li difende veramente? Meloni o Salvini? VOTA

Meloni in Abruzzo: "Ho difeso gli agricoltori prima delle rivolte"

Sulla protesta dei trattori è sempre più evidente la sfida, anzi lo scontro, tra la Lega e Fratelli d'Italia. Entrambi i partiti della maggioranza cercano di cavalcare il malcontento di coltivatori e allevatori. Per Giorgia Meloni il passo indietro, molto parziale, dell'Unione europea è merito del governo italiano, quindi suo e di suo cognato, il ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida, big di FdI. Matteo Salvini parla invece di una vittoria degli agricoltori e chiede al governo di fare di più con velate critiche leghiste al "cognato d'Italia".

Gli agricoltori e allevatori sono complessivamente un bacino elettorale di circa 4 milioni di voti che fanno gola in vista delle elezioni europee. Per Fratelli d'Italia la colpa è solo dell'Europa, per la Lega è anche dell'Europa ma chiede all'esecutivo di ripristinare la sospensione dell'Irpef agricola, che costa 200 milioni di euro. La premier, poi, proprio oggi è tornata sul tema pomeriggio. Con la rinegoziazione del Pnrr "abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole, perché da molto prima che ci fossero le manifestazioni e si scendesse in piazza questo governo ha difeso il comparto agricolo da alcune scelte troppo ideologiche che rischiavano di perseguire la transizione verde rischiando di produrre una diversificazione industriale", ha detto la presidente del Consiglio alla firma a L'Aquila dell'Accordo di coesione e sviluppo tra governo e regione Abruzzo.