Due di picche per Musk da Zuckerberg: salta il match al Colosseo tra i due big

Musk e Zuckerberg, l'incontro al Colosseo non s'ha da fare

È una storia infinita quella tra Elon Musk e Mark Zuckerberg per instaurare una "parvenza" di intesa. Lo scorso giugno il patron di Twitter aveva lanciato un guanto di sfida “simbolico” al fondatore di Facebook proponendogli di misurarsi in un combattimento a colpi di mma e jujitsu. Mark aveva raccolto l’invito con entusiasmo, chiedere al suo avversario di mandargli la posizione del luogo a lui più congeniale e sembrava fatta: il famigerato incontro avrebbe dovuto svolgersi – a quanto diffuso – presso il Colosseo, come due gladiatori romani.

E invece era tutta un’illusione, come ha confermato lo stesso Musk sul suo social: “Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia - scrive ora - Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere”.