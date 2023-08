Zuckerberg-Musk, il duello. Nardella: "Facciamo uno scontro di idee a Firenze"

Zuckerberg-Musk, la proposta del sindaco di Firenze che potrebbe convincere tutti e il prestigioso precedente

L'incontro di arti marziali tra Elon Musk e Marck Zuckerberg in Italia è ormai il tormentone dell'estate. Ogni giorno si susseguono indiscrezioni, inviti, smentite e rilanci. Uno dei due contendenti però sta perdendo la pazienza. Il patron di Meta sui social attacca il capo di Tesla. "Penso - scrive Zuckerberg - che siamo tutti d’accordo che Elon non fa sul serio, è ora di andare avanti. Gli ho offerto un vero appuntamento. Dana White – presidente della federazione di Mma della Ultimate Fighting Championship – si è offerto di farne una gara legittima per beneficenza. Elon non ha confermato la data, ha detto che deve operarsi e ora chiede di fare un giro di prova nel mio giardino".

"Se Elon - prosegue Zuckerberg - vuole davvero organizzare un vero appuntamento e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulle gare con persone che prendono sul serio questo sport". Pare infatti che nelle ultime ore il fondatore di X Corp abbia contattato il collega chiedendogli di organizzare un mini incontro di preparazione nel giardino di casa, a Palo Alto. Una richiesta che ha indispettito Zuckerberg, che gli avrebbe risposto di "allenarsi individualmente" e ricontattarlo quando sarà "in grado di combattere". E se ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Musk, in Italia diverse località hanno offerto la loro candidatura per ospitare l’incontro: dalla Calabria a Toarmina, da Roma a Pompei fino a Benevento.