Duello Meloni-Schlein, la pazza idea. "Niente tv, facciamolo su Instagram"

Duello Meloni-Schlein, gli staff lavorano a qualcosa di inedito. Una beffa per Vespa

In Vigilanza Rai è in corso un dibattito molto acceso che riguarda la par condicio, le regole da seguire da parte delle televisioni in vista delle elezioni Europee. La proposta di Maria Elena Boschi (Iv) di non far apparire nei talk politici "giornalisti schierati" ha suscitato un putiferio e le ripercussioni si registrano su più fronti. Anche su quello che è considerato il momento chiave in vista del voto di giugno, il duello Meloni-Schlein. La certezza è che si farà, ma resta il dubbio sul quando e soprattutto sul dove. Se nel salotto Rai di Bruno Vespa, come vorrebbe la premier, oppure all’interno di una trasmissione (e una rete) considerata meno schierata dalla leader dell’opposizione.

È questo il nodo che continua a dividere i rispettivi staff, tuttavia concordi almeno su un punto: le due prime donne della politica italiana "non hanno cambiato opinione", sono decise - riporta Repubblica - a sfidarsi e che vinca la migliore. Con una ipotesi suggestiva che sta già circolando, sebbene circondata dal più assoluto riserbo: alla fine la presidente di Fratelli d’Italia e la segretaria del Pd potrebbero, a sorpresa, confrontarsi in diretta sui social. Dove non esiste par condicio, né alcun vincolo esterno alle regole d’ingaggio stabilite in anticipo dalle contendenti. Magari Instagram, media giovane e innovativo, che entrambe utilizzano spesso per "dialogare" con i follower. Una trovata che certamente farebbe il giro del mondo e costringerebbe tutte le televisioni a riprendere l’evento, dentro e fuori i confini nazionali.