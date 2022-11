E' morta Irene Cara, gaffe di Open: Mentana blastato dalla Rete

Open scambia Jennifer Beals per Irene Cara: ironia social su Enrico Mentana

Enrico Mentana è famoso (anche) per le sue "blastate" a chi lo fa arrabbiare sui social, ma stavolta si trova dall'altra parte della barricata. Tutto nasce da "Open", il giornale del quale è editore, e che annuncia la morte di Irene Cara, ma pubblicando un'immagine... di Jennifer Beals.

Entrambe hanno recitato nel famoso film "Flashdance": Irene nel ruolo di Coco e Jennifer in quello di Alexandra. La confusione nasce dal fatto che quest'ultima ballava nella scena più famosa sulle note di "Flashdance... What a feeling", brano inciso proprio da Irene Cara! Ed è proprio da quel video, pubblicato a corredo dell'articolo, che è tratta l'immagine che ha tratto in inganno i lettori, che non l'anno presa bene: Jennifer Beals, di cinque anni più giovane rispetto alla collega, è viva e in grande forma, sembrando ancora una ragazzina. I fans del famoso film non hanno perdonato la gaffe, commentando il post nel quale Mentana condivideva l'articolo con piccata ironia.

Va invece reso il giusto omaggio a Irene Cara, scomparsa a 63 anni, dopo aver vinto ben due premi oscar: uno per "Flashdance... What a feeling", colonna sonora proprio di "Flashdance", e l'altro per "Fame", colonna sonora dell'opera omonima. Ma almeno su questo il pezzo era corretto.