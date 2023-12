È sempre Cartabianca, ospiti: come cambierà un mondo in guerra?

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di salario minimo e delle prospettive future a livello globale con i due conflitti Russia-Ucraina e Hamas-Israele in corso

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata i principali temi che animano il dibattito politico, dallo scontro sul salario minimo alle misure economiche per contrastare la povertà e cercare di ridurre le disuguaglianze sociali nel nostro Paese, ancora più evidenti nel periodo delle feste. Infine, a due mesi dall'attacco di Hamas a Israele e a quasi due anni dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quali sono le prospettive future dei due conflitti che hanno sconvolto il mondo?