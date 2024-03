È sempre Cartabianca, ospiti: dall'attentato a Mosca alla scuola di Pioltello

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà dell'attentato a Mosca e della scuola di Pioltello chiusa per la fine del Ramadan

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata, il sanguinoso attentato alla Crocus City Hall di Mosca, il cui bilancio conta ad oggi 137 morti e 180 feriti, oltre a gravi ripercussioni sui già delicati equilibri internazionali. Vladimir Putin, di cui è attesa una riunione con i membri del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, continua ad ipotizzare un coinvolgimento di Kiev nell’attentato invece rivendicato dall’Isis, mentre gli Stati Uniti ribadiscono che non c’è "nessuna prova che dietro ci sia l’Ucraina".

Intanto, in tutto il mondo, si alzano le misure di sicurezza. Spazio, poi, alle questioni interne e ai temi economici e sociali che scatenano il dibattito pubblico, dal lavoro fino alle crescenti disparità. Infine, le polemiche legate alla decisione di una scuola di Pioltello (Milano) di sospendere le lezioni nel giorno della festa di fine Ramadan: siamo davanti a una "specie di crociata", come sostiene l’arcivescovo di Milano Mario Delpini?