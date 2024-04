È sempre Cartabianca, ospiti: da Pioltello al PoliMi, il dilemma del Ramadan

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà dello scontro tra Pd e M5S e la questione del Ramadan nel mondo dell'istruzione

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata gli scambi di accuse tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e il confronto a distanza tra Elly Schlein e Giuseppe Conte: la rottura dell'alleanza a Bari metterà a repentaglio il "campo largo" anche a livello nazionale?

Manca poco alla festa di fine Ramadan, un momento particolarmente sentito dalla comunità islamica di cui si è parlato molto per le polemiche generate da alcuni casi, su tutti la vicenda della scuola Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, che mercoledì sospenderà le lezioni come deciso dal consiglio d’istituto. Anche l'Associazione studenti musulmani del Politecnico di Milano ha chiesto di poter saltare le lezioni in occasione della grande festa musulmana.