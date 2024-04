Ghali alla Mecca: "Che il Ramadan sia benedetto". E scoppia la polemica

Ghali alla Mecca. La foto senza didascalia in abito bianco e il popolo dei social che si divide

Ghali ha voluto condividere con i suoi follower un momento importante della sua vita, si è recato infatti alla Mecca in pellegrinaggio, nel luogo simbolo per la religione musulmana, la sua. Il rapper è ritratto in un momento di preghiera intorno alla kaaba con indosso il tradizionale asciugamano bianco senza cuciture, circondato da altri fedeli. Un mese prima aveva postato un messaggio sull'importanza di questo periodo: "Questo è il momento giusto che ho per vivere la gratitudine che ho per Dio, per tutta la gente che in questo Paese ha dimostrato di saper stare dalla parte giusta e grazie alla quale non mi sono sentito solo. Che il Ramadan sia benedetto".

Ghali aveva approfittato del palco di Sanremo per lanciare il suo appello perché finisse il massacro di civili a Gaza. In un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram, l'artista aveva espresso tutta la sua delusione: "Mi sono circondato per anni di persone che non mi immaginavo sarebbero rimaste in silenzio di fronte al genocidio in Palestina. Avete più soldi ora? Avete più like e follower? Avete più richieste di collaborazioni? Siete più cool o alla moda? Siete più liberi ora? Non credo, vi vedo fermi come prima ma con le maschere cadute, a penzoloni".