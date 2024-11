È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di sesso online. Chi gestisce i profili di OnlyFans? Tutti i temi della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: un'inchiesta sulle agenzie che gestiscono i profili di OnlyFans e l'utilizzo dei social per organizzare incontri sessuali a pagamento

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata, i temi che animano il dibattito politico, dal vertice dei leader della maggioranza sulla manovra economica alle discussioni sul patriarcato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.



Inoltre, un nuovo capitolo dell'inchiesta sul mondo di OnlyFans e delle agenzie che starebbero dietro alcune ragazze, divenute celebri per i tour sessuali in giro per l'Italia. Chi organizza e gestisce le attività, ottenendo di rimando una parte dei compensi? Chi spinge le giovani ad avere rapporti con uomini molto più grandi di loro? Un reportage esclusivo e alcune nuove testimonianze permetteranno di conoscere dettagli inediti e fare dei passi avanti significativi sulla vicenda.



Infine, un approfondimento sulle modalità con cui social e piattaforme vengono utilizzati per cercare incontri sessuali a pagamento. Una giornalista si è finta minorenne e ha pubblicato un annuncio online: sono arrivate subito decine di chiamate da parte di uomini interessati a incontrarla.