È sempre Cartabianca, ospiti: tutte le novità sui contatti tra Trump e Putin e il problema dell'overtourism

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin oltre allo scontro tra governo e magistratura

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Donald Trump ha rivelato di una recente telefonata con Vladimir Putin ribadendo la sua volontà di incontrare presto il Presidente russo per poter "mettere fine alla guerra orribile" in Ucraina: i prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare la trattativa e chiudere il conflitto?



Intanto in Italia non si placano le polemiche politiche sul caso Almasri e sui centri in Albania, per i quali si parla di un nuovo decreto a cui il Governo starebbe pensando per far ripartire i trasferimenti, anche togliendo la competenza ai giudici italiani.



Al centro del dibattito anche il turismo eccessivo che danneggia le città d'arte e i piccoli borghi: mentre migliaia di appartamenti vengono trasformati in bed and breakfast, gli affitti sono alle stelle e gli sfratti aumentano.