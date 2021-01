Privacy e nuove regole sui dati. Fieg con Datrix per formare degli editori

Webinar Fieg-Datrix per preparare gli editori al nuovo paradigma digitale

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e il gruppo di tech company Datrix hanno messo a disposizione degli Editori associati un programma di formazione gratuita specialistica su raccolta, analisi e attivazione dei dati di prima parte: si tratta di un tema di estrema rilevanza per il settore editoriale, in vista dell'imminente impossibilità di utilizzo dei cookies di terza parte, elemento fondamentale per l’attuale schema di monetizzazione della pubblicità digitale e che avrà conseguenze notevoli sulla capacità di raccolta e qualifica delle proprie audience da parte degli editori.

I webinar specialistici gratuiti FIEG - Datrix hanno l'obiettivo di preparare gli Editori al nuovo paradigma digitale attraverso l’approfondimento dei nuovi framework da adottare, la comparazione dei dati di prima parte con quelli di seconda e terza parte, l’integrazione dei dati di prima parte digitali con quelli nel CRM attraverso la costruzione di data lake, la profilazione predittiva degli utenti attraverso soluzioni basate sul machine learning e la monetizzazione dei dati di prima parte attraverso il programmatic advertising. L'attenzione viene posta anche sulle infrastrutture tecnologiche di cui si sta discutendo all'interno del Project Rearc dello IAB.

Gli Editori interessati a partecipare possono scrivere a giurint@fieg.it