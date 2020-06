Editoria, confermato Presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti

Si sono svolte oggi a Roma le assemblee degli organi sociali della Federazione Italiana Editori Giornali.

Come riporta Primaonline, durante l'Assemblea generale è stato eletto per acclamazione e confermato Presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti, che ha ringraziato commentando: “La sfida che ho l’onore di accettare alla guida della Fieg, sarà nel segno di un rinnovato impegno nel rappresentare gli interessi delle imprese, nella consapevolezza che gli editori uniti usciranno dalla crisi e torneranno a crescere”, sottolinendo l'importanza del mantenimento la diffusione di notizie di qualità.

Come riportato da Primaonline, il Presidente della Fieg ha inoltre introdotto alcune proposte per il rilancio del settore, elencandone i punti:

"Campagna istituzionale per la lettura dei quotidiani;

Misura triennale per il sostegno della domanda di giornali in abbonamento, anche in edicola;

Potenziamento e stabilizzazione delle misure di contrasto alla crisi – crediti d’imposta sulla pubblicità, sugli investimenti in servizi digitali e sulla carta per la stampa, aumento della percentuale di Iva forfetaria;

Tutela del diritto d’autore e contrasto alla pirateria digitale;

Riequilibrio del mercato pubblicitario".

Durante le assemblee sono state anche rinnovate le cariche per il biennio 2020-2022.