Editoria, il New York Times lascia Apple News

Gli articoli del New York Times non saranno più disponibili sull'app edicola Apple News, che chiude il mese di aprile con un attivo di 125 milioni utenti.

Come riporta Primaonline, la manovra del quotidiano è volta a spostare i lettori sul sito del The New York Times.

"Il nucleo di un modello sano tra The Times e le piattaforme è un percorso diretto per rimandare quei lettori nei nostri ambienti, dove controlliamo la presentazione del nostro rapporto, le relazioni con i nostri lettori e la natura delle nostre regole aziendali", ha specificato il direttore operativo di The New York Times Company Meredith Kopit Levien. "La nostra relazione con Apple News non rientra in questi parametri".