Editoria, Lega: già in ristampa il libro di Salvini

Il 30 aprile, martedì, sarà presentato a Roma

Il libro di Matteo Salvini "Controvento - l'Italia che non si arrende" (Piemme) è gia andato in seconda ristampa alla luce del numero di prenotazioni delle librerie e su Amazon. Il 30 aprile, martedì, sarà presentato a Roma, in occasione dell'esordio ufficiale sugli scaffali, con il leader della Lega e Roberto Vannacci. Lo rende noto la Lega.



Leggi anche/ Europee, Vannacci si candida con la Lega: l'annuncio di Salvini