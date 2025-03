Elettra Lamborghini is back: adventure game sulla Rai con una star di Pechino Express - Rumor

L'inizio del 2025 l'ha vista su Rai1 al fianco di Carlo Conti, nella terza serata di Sanremo come co-conduttrice sul palco dell'Ariston, la seconda parte (autunno) dovrebbe trovarla protagonista invece su Rai2: Elettra Lamborghini guiderà un nuovo format in prima serata, ossia L'Ignoto. Ad anticipare l'indiscrezione sullo show affidato all'ex conduttrice di Only Fun sul Nove (testimone quest'anno passato a Belen Rodriguez, assieme ai confermatissimi Pan Pers, qui l'intervista) nelle scorse ore era stato Davide Maggio. Il programma è basato sull’originale olandese del 2023, Het Onbekende.

Elettra Lamborghini conduttrice de L'Ignoto su Rai2

Nel gioco dovrebbero essere coinvolte due squadre composte da Vip e non che prendono parte a una avventura misteriosa: non sanno nulla sulle regole del gioco, data, ora di inizio. Nulla di nulla. L'Ignoto per l'appunto. "Le registrazioni, che si terranno in Calabria, dovrebbero iniziare a breve", sottolinea davidemaggio.it. E aggiunge una seconda indiscrezione sul programma di Rai2...

Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli per L'Ignoto su Rai2

Assieme ad Elettra Lamborghini dovrebbe esserci Gianluca Fubelli 'Scintilla', recentemente protagonista a Pechino Express assieme alla moglie Federica Camba (la coppia degli Spettacolari è stata però la prima ad uscire, eliminati alla seconda punta dell'adventure game di Sky).