Diletta Leotta conduttrice dello show serale su Canale 5? E con lei altri due nomi... I rumor bomba

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti contro Affari Tuoi di Stefano De Martino?

Grandi manovre in seno a Mediaset. Da settimane girano le voci sulla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (affiancato da Samira Lui) chiamata nel corso della prossima stagione (magari per una parte di essa, in alternanza a Striscia) su Canale 5 a lanciare la sfida a Stefano De Martino re incontrastato degli ascolti tv in access prime time nel corso di questa stagione.

Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Pier Paolo Pretelli, test Mediaset per il preserale di Canale 5?

Ma il passaggio del conduttore nato in provincia di Pavia e del suo programma nella fascia post TG5 porterebbe a nuove strategie nella fascia del preserale, dove ruotano alcun game show nel corso dell'annno (attualmente va in onda Avanti un altro di Paolo Bonolis). "Gira la ruota. A Mediaset si testano volti nuovi per il preserale e l’access prime time, anche per contrastare il grande successo di Stefano De Martino. In tutta segretezza sono state convocate due giovani leve: Pier Paolo Pretelli e Fabio Rovazzi", ha scritto Santo Pirrotta sulla newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. Secondo cui sono state girate "due puntate zero de La Ruota della Fortuna. Ma niente paura, non sostituiranno Gerry Scotti che resterà saldo al timone del suo programma, quello del game era l’unico studio libero"



A Pier Paolo Pretelli (che nel frattempo potrebbe essere inviato all'Isola dei Famosi sotto la conduzione di Veronica Gentili) e Fabio Rovazzi andrebbe però aggiunto un terzo nome: si tratta di Diletta Leotta, reduce in autunno da La Talpa, chiuso anticipatamente per ascolti tv non al top forse anche per qualche cambio di programmazione (e con una finale che registrò un trend in crescita) e come sempre protagonista su Dazn nei weekend di grande calcio della serie A.

"Ci risulta che, mentre vi scriviamo - scrive Davide Maggio sul suo sito - sia pronta a Cologno Monzese Diletta Leotta per registrare una zero dello stesso show di Pretelli e Rovazzi". Siamo alle indiscrezioni su test legati a nuovi possibili conduttori. Dunque nulla di ufficiale, nessuna decisione presa, ma in casa Mediaset si riflette sulle strategie legate alla prossima stagione tv che ha visto il dominio di Rai1 con Affari Tuoi guidato da Stefano De Martino.