Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili è ufficiale. Il cast dei concorrenti... Primi nomi dei naufraghi-rumor

Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili conduttrice

La notizia era nell'aria da settimane e ora viene ufficializzata: Veronica Gentili guiderà l'Isola dei Famosi 2025. Sarà dunque la conduttrice de Le Iene a prendere in mano il reality di Canale 5 che dovrebbe partire a maggio visto che, dopo il Grande Fratello - finale il 31 marzo - infatti ci sarà il debutto di The Couple (un Gf a coppie, stile Gran Hermano Dúo) con Ilary Blasi che darà il via alla prima puntata del nuyovo reality il 7 aprile.

"La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un'edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa della realtà", spiega Mediaset annunciando Veronica Gentili. "I naufraghi approderanno nell'arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un'esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fama, intemperie e natura selvaggia"



Isola dei Famosi 2025, opinionisti al fianco di Veronica Gentili

Detto della presentatrice de Le Iene, da capire il resto. Ad esempio, chi saranno gli opinionisti? I rumor di corridoio da tempo mettono in pole Dario Maltese (confermato) e Vladimir Luxuria (che lo scorso anno ha condotto il programma). Ma anche qui siamo alle indiscrezioni.

Isola dei Famosi 2025, Marialuisa Jacobelli e le prime voci sui naufraghi

Ancor più misteri sul cast, su cui si sta lavorando in queste settimane. Tra i nomi di potenziali naufraghi vip sono sin qui girati quelli della giornalista sportiva e influencer Marialuisa Jacobelli, Letizia Paternoster (26enne ciclista e campionessa del mondo su pista), oltre all'ex tennista Camila Giorgi che da qualche tempo ormai vive a Buenos Aires e ha recentemente ufficializzato di vivere in pianta stabile lì. "Sono già venuta tanti anni fa e avevo detto a mio padre (anche lui argentino, ndr) che un giorno volevo viaggiare e trasferirmi. Quel sogno ora si è avverato", le parole a La Nacion della campionessa che vinse un Wta 1000 in Canada nel 2021, per tanti anni numero 1 italiana e con il 26° posto mondiale come best ranking.