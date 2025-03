Casa contro Casa, Zampetti: "Casa a Prima Vista? Forse ho visto mezza puntata. Mi ispiro a Borghese-Barbieri. Mariana D'Amico..." - L'intervista

Casa contro Casa, Fabrizio Zampetti: "Casa a Prima Vista? Forse ho visto mezza puntata. Mi ispiro a Borghese-Barbieri. Mariana D'Amico..."

Fabrizio Zampetti alla guida di Casa contro Casa su TV8. cosa ti ha convinto a buttarti nel mondo della tv?

"Ero molto restio, da tanti anni. Mi ha convinto la serietà, la professionalità di una casa di produzione come quella di Banijay e che rispecchiava quello che era il mio stile, il mio amare, la cura del dettaglio e la professionalità che cerco di mettere tutti i giorni, nel far le cose, più giuste che sbagliate. Mi hanno convinto mostrandomi quelli che erano i loro prodotti, risultati e il modo di operare. E devo dire che ho avuto conferma, da ciò che ho potuto osservare dal vivo, nelle azioni del quotidiano"

C'era qualcosa in particolare che temevi prima di andare in onda con Casa contro Casa?

"Sì assolutamente. In particolare la criticità da parte dei miei clienti, delle persone con cui avevo avuto a che fare..."

Ossia?

"Temevo potessero pensare di me che non ero più il professionista che hanno conosciuto. E quindi non amavo espormi da un punto di vista televisivo, su un prodotto che ovviamente parla di case, ma deve anche raccontare un po' qualcosa di diverso e di divertente. E magari anche la tipologia di prodotti, clienti o città, non erano quelle che ero abituato a frequentare"

Il momento più difficile che hai dovuto affrontare in questo esordio alla guida di un programma tv? Se ne hai avuti...

"Ne ho avuti, perché ho dovuto cambiare la mia schedula di vita sul fronte della famiglia, mio figlio piccolo... Anche al lavoro, dove non mi hanno più visto. E poi c'è tanto stress - fisico e mentale - perché fai tante cose, per tante ore durante l'arco di una giornata. Tornavo a casa alle sette o alle otto ed ero distrutto, quando magari se dovevo far vedere case fino alle undici di sera non ero stanco. Quindi difficoltà anche di natura fisica"

Rifaresti già una seconda stagione?

"Sì. Devo allineare alcune cose legate al lavoro, alla famiglia, alla vita. Io ho tutte le mie cose, la mia alimentazione, il mio sport, le mie vitamine... Sono una persona che ha una disciplina e di conseguenza, questo tipo di situazione, di attività nuova - perché è un lavoro - mi ha scombussolato un po' di certezze con cui ero abituato ad avere a che fare. Però si, lo rifarei"



Nella prima puntata partite con tre case di un certo livello, qual è la più bella che hai venduto in vita tua?

"Nella prima puntata parliamo di case importanti, però nelle altre raccontiamo di abitazioni che vanno da 300/500mila a un milione. Spaziamo. Voglio chiarire che questo non è un programma legato al mondo del lusso o del pregio. Se parliamo della mia vita, sì ho venduto tante case importanti. Ce ne sono tante, non una in particolar modo, perché per me il punto non è quanto costa, ma quanto mi piace, mi emoziona. E con quanto mi diverto. Io mi devo divertire, devo fare quello che faccio perché mi piace, mi appassiona. Se è sacrificio... anche no"

Allora cambio la domanda, qual è la casa che ti ha emozionato di più?

"Quella di un famoso cantante, perché oltre che essere molto grande, non era molto distante dal mio ufficio e io la amavo visto che amo l'epoca, gli spazi grandi, i soffitti alti, il parquet di una volta... E quella è una casa che mi emoziona molto"



Addetti ai lavori e pubblico, all'annuncio della partenza di 'Casa contro Casa' ovviamente attivato come un link mentale, pensando a 'Casa a Prima Vista' in onda su Real Time. Da Gianluca Torre a Ida di Filippo e Mariana D'Amico, come vedi i tuoi 'rivali'?

"Non li vedo rivali. Per me loro hanno fatto e raggiunto dei risultati importanti, sono stati bravissimi. Non c'è nessuna competizione, c'è spazio per tutti, basta guardare il mondo della cucina, quanti format e quanti programmi ha. Sai cosa dico ai miei collaboratori?"

Cosa...

"Che la concorrenza è su noi stessi. Io competo su me stesso, non contro gli altri, perché devo migliorare le mie performance non quelle degli altri. Di conseguenza, 'Casa contro Casa' non ha lo scopo di far concorrenza a nessuno. Il nostro obiettivo è di fare un programma di qualità - come lo è - dove le persone possono divertirsi, emozionarsi. Anche criticare, perché non è che si può pretendere di piacere a tutti, l'importante è farlo con l'educazione e buone maniere. Il nostro desiderio è di dare quel qualcosa in più, perché sappiamo che lavoro c'è stato dietro le quinte e che non è stato così semplice e scontato".

Ti sei un po' ispirato a loro dal punto di vista televisivo?

"Giuro, che se mi è capitato di vedere per sbaglio mezza puntata è tanto, perché io non guardo la televisione. Non ho tempo, torno a casa tardi, lavoro sette giorni su sette, viaggio molto e quindi di conseguenza non amo guardare la televisione"

Fabrizio Zampetti



Li conosci?

"Conosco Mariana, è una professionista. Una persona - a mio parere - molto preparata e molto in gamba"

Ida Di Filippo e Gianluca Torre?

"Non li conosco"

Tu vai in una fascia di TV8 molto legata al mondo del food e su cui ha costruito una forte identità: da Alessandro Borghese a Bruno Barbieri. Il tuo programma parla di un argomento profondamente diverso, però si vede un linguaggio, una narrazione simile. Forse più dei tuoi colleghi di Casa a Prima Vista ti sei ispirato più a loro?

"Devo essere sincero, sì. Quello è un qualcosa che a cui mi sono un po' ispirato, perché è un prodotto Banijay e loro mi piacciono come personaggi"

Cosa ti piace di loro?

"Il signor Barbieri si veste in modo molto elegante. Il signor Borghese ha un modo simpatico, giocoso, di parlare e comunicare. Quindi, da quel poco che ho potuto guardare - più dai social che dalla tv - qualcosina mi hanno colpito e magari posso essermi ispirato"

E NON SOLO...

Casa contro Casa su TV8, la video intervista di Affaritaliani.it a Fabrizio Zampetti

Casa contro Casa, quando va in onda lo show di Fabrizio Zampetti

“Casa contro Casa” - produzione originale firmata Banijay Italia - va in onda su TV8, in prima tv assoluta, dal 24 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 19.10.

Casa contro Casa, Fabrizio Zampetti e la sfida dell'immobiliare su TV8

Nel corso del programma Casa contro Casa, Fabrizio Zampetti metterà in sfida le 2 migliori offerte sul mercato secondo i parametri a lui comunicati dal cliente. Una volta visitate con lui entrambe le case e messi in evidenza sia punti di forza che debolizze - soprattutto grazie all'occhio clinico di Zampetti e alla sua imparzialità - il cliente dovrà compiere la sua prima scelta, decidendo la preferita fra le 2 contendenti.

Ma la sfida non è ancora finita... perché la casa appena selezionata, prima di poter diventare la futura abitazione del cliente, dovrà ancora vedersela in un secondo duello con una terza casa, questa volta una soluzione che entra in gioco solo grazie all'esperienza di Zampetti che modificando alcuni parametri della ricerca iniziale, sarà in grado di sottoporre al cliente una nuova proposta, l'offerta nascosta , una soluzione che sarebbe rimasta esclusa dalla prima ricerca. Solo a questo punto, dopo aver visitato anche la terza casa, il cliente potrà finalmente decidere se confermare la prima decisione o scegliere come sua nuova futura casa l'ultima entrata in gioco nel duello finale. Quale casa vincerà la sfida?