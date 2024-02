Elettra Lamborghini: da Only Fun alla canzone per Sanremo 'stile Claudia Mori'

Elettra Lamborghini e i PanPers protagonisti della nuova stagione di Only Fun su Nove e Discovery+

Riparte Only Fun il programma del Nove e Discovery+, campione negli ascolti tv (l'ultima è stata la miglior stagione con una media di oltre 600.000 spettatori e il 3,4%) torna in prime time tutti i giovedì alle 21,25 con il suo trio formato da Elettra Lamborghini e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino).

Ecco la video-intervista di Affaritaliani.it a Elettra Lamborghini: da Only Fun alle emozioni di Sanremo 2024 ("Ho pianto sentendo cantare 'La rondine' ad Angelina Mango") e una bella canzone nel suo cassetto che potrebbe portare al prossimo Festival stile 'Claudia Mori'.



Torna l’appuntamento con il buonumore: “ONLY FUN – COMICO SHOW”, il programma condotto da Elettra Lamborghini e I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, arriva in esclusiva su Nove il 15 febbraio alle 21.25 e disponibile in anteprima su discovery+.

Ascolti tv, Only Fun e i numeri super della passata stagione

Lo show, grazie all’umorismo e ironia del cast ha conquistato e divertito pubblico a teatro e a casa registrando la miglior stagione con una media di oltre 600.000 spettatori e il 3,4% e raggiungendo record di ascolti pari a 790.000 spettatori e il 4,3% di share, ormai un momento imperdibile per gli amanti della comicità italiana.

Only Fun, il cast dei comici

Sul palco dello storico Teatro Galleria di Legnano si avvicenderanno monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti che danno vita a dieci puntate dal ritmo incalzante e all’insegna dell’allegria. Lo show - prodotto da Colorado Film per Warner Bros. Discovery – vedrà alternarsi Ippolita Baldini, Maurizio Battista, Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Lipari, Marta e Gianluca, Angelo Pisani, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi e Scintilla.

Insieme a loro le new entry dell’amatissimo duo Ale e Franz, di Simone Barbato, Gianluca Impastato e Simone Schettino. Non mancheranno i momenti musicali con gli interventi degli Oblivion, Dado e le imitazioni di Francesco Cicchella. Tornerà la rubrica di Dario Vergassola, che intervisterà a suo modo alcuni personaggi e coppie del mondo dello spettacolo. E infine le partecipazioni straordinarie di Katia Follesa ed Enzo Iacchetti.

“ONLY FUN – Comico Show” (10X90) è un programma prodotto da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery: il capoprogetto Luciano Federico con Alessio Parenti, Daniele Ceva, Carlo Negri, Antonio Losito e Katamashi. A cura di Luisella Sacchi. Producer Stefania Ciuffardi. La regia è affidata a Marco Beltrami. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.