Elettra Lamborghini: "Angelina Mango a Sanremo mi ha fatto piangere perché..."

Elettra Lamborghini e i Panpers: Only Fun is back sul Nove

Elettra Lamborghini è pronta a tornare sul palco del Nove e di Discovery+ con la nuova edizione di Only Fun: si riparte giovedì 15 febbraio in prime time (ore 21,25). Con lei i Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino) e un cast comico che promette di vincere nuovamente la battaglia degli ascolti tv (l'ultima è stata la miglior stagione con una media di oltre 600.000 spettatori e il 3,4% e raggiungendo record di ascolti pari a 790.000 spettatori e il 4,3% di share) regalando qualche serata di divertimento al pubblico a casa.

Il cast è confermato è anzi si rinforza con alcune importanti new entry: Ale e Franz, Simone Barbato, Gianluca Impastato e Simone Schettino. Tornerà inoltre la rubrica di Dario Vergassola, che intervisterà a suo modo alcuni personaggi e coppie del mondo dello spettacolo. E sono previste le partecipazioni straordinarie di Katia Follesa ed Enzo Iacchetti. Sul palco si alterneranno Ippolita Baldini, Maurizio Battista, Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Lipari, Marta e Gianluca, Angelo Pisani, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi e Scintilla.

Elettra Lamborghini e i PanPers sul palco di Only Fun



Elettra Lamborghini torna con Only Fun sul Nove. L'intervista

"L'anno scorso avevamo qualche puntata in meno, quest'anno ne facciamo 10, i miei cari Panpers sono meravigliosi, mi trovo bene con loro perchè come me sono auto-ironici. Questa è la chiave del programma, molto genuino. Fa piacere vedere che gli ascolti vanno bene, perchè le persone evidentemente hanno bisogno di un po' di leggerezza. Io mi sento a mio agio, mi sembra quasi di conoscere il pubblico".

Quarta edizione in conduzione del programma (prodotto da Colorado Film per Warner Bros. Discovery). Che Elettra Lamborghini vedremo? "Cerco sempre di essere molto positiva e graffiante. Sicuramente sono molto più a mio agio. I primi anni mi stressavo molto e quando mi stresso cerco come escamotage di... rompere le scatole a tutti, ho bisogno di chiedere cose... (ride, ndr). Andando avanti negli anni ho cercato di calmarmi un po' e sono più rilassata, tranquilla"

Elettra Lamborghini: "Ho pianto sentendo cantare 'La rondine' ad Angelina Mango"

Non solo la conduzione di Only Fun. "Quest'anno voglio dedicarmi tantissimo alla musica. Maturando ho voglia di esprimermi anche in un'altra maniera. Il reggaeton non sono sicura di quanto durerà, quindi sto cercando di capire dove la musica italiana andrà a parare", spiega Elettra Lamborghini. Che aggiunge: "Sentendo Sanremo sono un po' confusa, mi aspettavo canzoni un po' più allegre, più latin. Invece sta tornando fuori tantissimo il pop".

"Il momento più iconico di Sanremo 2024? Sicuramente è stato quello di Angelina Mango durante le Cover perché io ho pianto. Giuro, ho pianto moltissimo quella sera", racconta Elettra Lamborghini ad Affaritaliani.it ricordando l'emozionante omaggio che la vincitrice del Festival il venerdì sera ha fatto al padre cantando 'La rondine'.

Elettra racconta l'emozione provata quella sera: "Era una canzone che mia mamma metteva tantissimo quando ero piccolina e quindi io la conoscevo molto bene. La cantavo anche in macchina, sono molto legata a quella canzone. Mi son detta 'cavolo so già cosa mi aspetterò' - sottolinea la conduttrice di Only Fun - Le aspettative erano molto alte e ho atteso solo lei quella sera... Non ne potevo più che era mezzanotte e stavo dormendo: poi l'ho guardata e non sono più riuscita ad andare a letto per un'ora e mezza. Mi è venuto il magone. E' stato veramente un bellissimo momento"





Se dovessi condurre Sanremo chi vorresti come partner? "Io amo Alessandro Cattelan, per me è bravissimo. Empatico. Spero che il prossimo sia il suo anno"

E una Elettra di nuovo all'Ariston come cantante nel 2025... "Io ho una bella canzone che voglio presentare. Se non fosse con questo brano non vorrei andare, ma ci terrei che lo ascoltassero tutti. Reggaeton? No, potrebbe sembrare stile 'Claudia Mori'. La definirei una 'bella vecchia canzone'. Ha un bel testo, non troppo importante, ma con un bel significato"

