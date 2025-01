Elettra Lamborghini: "Il mio progetto musicale? A Sanremo non sarebbe stato capito. Su Prime Video...." / INTERVISTA

Elettra Lamborghini protagonista di Red Carpet – Vip al tappeto (Prime Video). "Progetto musicale? A Sanremo non sarebbe stato capito" - L'intervista

Red Carpet – Vip al tappeto al via con Elettra Lamborghini protagonista nel nuovo programma. Com'è stata la tua esperienza sul tappeto rosso nel nuovo game show di Prime Video?

"Molto divertente, me la stavo facendo addosso dalle risate. Una bella giornata, faceva molto caldo, perchè abbiamo girato d'estate, però penso che vi piacerà molto", spiega la showgirl ad Affaritaliani.it. "E' uno di quei programmi di cui forse abbiamo bisogno in questo periodo, perché ci vuole un po di leggerezza"

Il momento più divertente...

"Una scena con le palline. Se non l'hanno tagliata..."

Qualche mese ci avevi raccontato di un progetto musicale molto bello, che magari avresti voluto portare a Sanremo. Quest'anno sappiamo che non andrai al Festival, ma il progetto come va?

"Non sarò a Sanremo, però col senno di poi è meglio..."

Come mai?

"Ci sono artisti molto forti, io avevo progetto un po' diverso dal mio solito e secondo me forse non sarebbe stato capito. Non volevo portarlo, avrei preferito farlo in un altro contesto"

Quindi nessun rimpianto di non essere a Sanremo?

"No, sono tranquillissima"

La showgirl e i Red Carpet, ma quanto ci mette a prepararsi sul fronte look e make up? Il momento più difficile nel game show di Prime Video? I sogni del 2025?

Guarda il video di Affaritaliani.it con l'intervista a Elettra Lamborghini



Red Carpet – Vip al tappeto, Alessia Marcuzzi e la Gialappa's con tante stelle su Prime Video

Dal 9 gennaio parte Red Carpet – Vip al tappeto il game show, Original Italiano su Prime Video: condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). Tante le stelle le cast del programma: da Giulia De Lellis a Elettra Lamborghini, passando per Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta. Con loro Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Red Carpet – Vip al tappeto, come si svolge il game show

Tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

Red Carpet VIP al Tappeto | Trailer Ufficiale | Prime Video

La Boss Alessia Marcuzzi ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura, aprendo un'agenzia di bodyguard e mettendo alla prova le loro capacità. Spalleggiata dalla Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), ha quindi chiamato a raccolta 5 dive intramontabili (Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta) scortate da 9 bodyguard improbabili (Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato). La missione? Affrontare un tappeto rosso pieno di insidie senza far mai uscire le dive dal red carpet.