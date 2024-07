Elisa Esposito contro Michelle Comi, è guerra: scoppia la rissa al bar - VIDEO

Elisa Esposito (aka la prof di corsivoe) e Michelle Comi sono quasi venute alle mani in un bar

E' ormai guerra tra Michelle Comi ed Elisa Esposito. Le due influencer che spopolano su TikTok e Onlyfans hanno iniziato a battibeccare via social ormai da un po' ma la lite si è poi spostata nel mondo reale e più precisamente in un bar. Le due sarebbero quasi venute alle mani ma sono state separate immediatamente dai ragazzi presenti nel locale. Il video della quasi rissa è ovviamente diventato subito virale.

Tutto è iniziato quando Michelle Comi ha lanciato un appello per fare delle vacanze gratis a spese di un uomo ricco. Elisa Esposito, meglio conosciuta come la prof di corsivoe, ha attaccato la collega affermando: "Preferisco mangiare la focaccia da 2 euro in spiaggia piuttosto che farmi pagare le vacanze da sconosciuti". Comi quindi ha risposto affermando che Esposito fa esattamente il suo stesso gioco e che non avrebbe combinato molto nella vita se non avesse mostrato il proprio corpo sui social.