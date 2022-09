Elisa Esposito in vacanza a Dubai: il suo bikini fa impazzire in fan in Rete

Elisa Esposito, la regina del corsivo in spiaggia a Dubai travolge i social con il suo fisico mozzafiato - FOTO

La regina del corsivo infiamma Instagram. Ancora una volta, Elisa Esposito, fenomeno del web grazie alla sua parlata "in corsivo", travolge i social con le sue curve esplosive. Questa volta, l'influencer milanese classe 2003 ha sorpreso i fan pubblicando degli scatti in bikini in una spiaggia della favolosa Dubai.

Come prevedibile, sono numerosi i commenti dei fan della giovane star dei social network (oltre 350mila follower su Instagram e 1,1 milioni su TikTok). "Sei bellissima, hai gli occhi del colore del mare", ha commentato l'utente "fabiosalvadori" su Instagram. La pensa allo stesso modo anche l'utente "paracasa" che, sempre su Ig, ha scritto: "Stupenda, chi ti critica è solo invidioso del tuo successo".

Insomma, i fan di Elisa Esposito non risparmiano i complimenti. Un altro commento sicuramente positivo, ma anche più enigmatico, è dell'utente "matteopalosa", il quale ha commentato con un eloquente, anche se non elegantissimo: "Non ci stanno nel costume...".

La regina del corsivo continua, così, la sua estate e lo fa condividendo questi preziosi momenti con il suo "pubblico" social che, mai una volta, perde l'occasione di manifestare il proprio affetto alla giovane stella del web.