Elisabetta Canalis, in viaggio con G Rent nelle ville più lussuose d'Italia

Elisabetta Canalis è la nuova testimonial di G Rent: in viaggio tra le location più lussuose d'Italia

G Rent (che opera con il marchio Gabetti Short Rent), proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso e quotata a Piazza Affari, porta avanti il suo percorso di crescita in Italia e all’estero, e annuncia la collaborazione con Elisabetta Canalis, presentatrice e show girl, che per un anno sarà la nuova testimonial e brand ambassador internazionale della società. Ad annunciarlo è proprio la show girl sul suo profilo Instagram su cui da oggi è visibile lo spot di lancio del progetto. Un video sul tema “Vieni via con me”, che anticipa il viaggio e alcune delle sensazioni che la starlette potrà provare nelle ville di lusso che visiterà nei prossimi mesi.

La collaborazione con Elisabetta Canalis prevede, infatti, la promozione delle vacanze in Luxury Villas in Italia e nel resto del mondo gestite da G Rent attraverso il format “In viaggio con Eli”, nel quale la presentatrice sarà ospite nelle diverse location da sogno per raccontarne le caratteristiche, i comfort e le emozioni che proverà. Un viaggio tra le esclusive ville italiane, come quelle di Borgo delle Stelle, complesso immobiliare sito a Porto Cervo, composto da 14 strutture di lusso con piscina privata in uno dei tratti più suggestivi della Costa Smeralda con vista sull'arcipelago di La Maddalena, e le mete estere del Mediterraneo, o le più esotiche dei Caraibi.