Elisabetta Gregoraci nella bufera per le vacanze in Kenya: "I bambini non sono un'attrazione turistica"

Elisabetta Gregoraci nella bufera per una foto delle sue vacanze in Kenya: "I bambini non sono un'attrazione turistica"

Elisabetta Gregoraci ha scelto di passare le feste natalizie in Kenya insieme al figlio Nathan Falco, il padre Mario e l'ex marito Flavio Briatore. La conduttrice è finita però al centro della polemica per aver pubblicato un foto in bikini in spiaggia in compagnia di un gruppo di bambini del luogo.

Nel suo post Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere una riflessione sull'amore e gli auguri di buon Natale a tutti i suoi follower ma alcuni hanno ritenuto inopportuno "sfruttare" l'immagine dei bambini africani al solo scopo, dicono, di ottenere qualche like in più.

"I bambini non sono un'attrazione turistica", è una delle critiche mosse alla conduttrice. "Il tempo di due foto e poi ciao ciao", scrive un altro utente, "parole di circostanza, ma cosa ne sai tu che vivi nel lusso?". "E anche quest'anno la foto tipo save the children ce l'abbiamo", è uno dei tanti commenti ironici alla foto. C'è anche però chi la difende: "Io vado in questo posto da 40 anni, Flavio Briatore, che può stare simpatico i no alla gente, per quello luogo ha fatto tantissimo. Lasciate perdere se lo fa per imprenditoria o no, ma da lavoro a tantissimo persone e aiuta a migliorare quel luogo. Quindi prima di scrivere informatevi".