Elodie da bollino rosso, sui social: "Impossibile non fare zoom". FOTO

Elodie sexy da impazzire, le foto incantano i fan: "Impossibile non zoomare". Scatti bollenti

Elodie non si ferma più. La cantante romana, nei giorni scorsi, ha immesso nel mercato il suo ultimo lavoro in studio: “Red Light”, un clubtape composto da 7 brani ed arricchito dalla cover realizzata per l’occasione dal noto fumettista Milo Manara. Il primo singolo estratto, “A Fari Spenti” ha già totalizzato milioni di ascolti e visualizzazioni tra Spotify e YouTube mentre sta procedendo a gonfie vele la prevendita dei biglietti per i concerti che la vedranno protagonista nei prossimi mesi.





L’artista, per promuovere “Red Light”, ha deciso di mettere in evidenza il suo lato sensuale postando sui social network foto da “bollino rosso” che, in maniera inevitabile, hanno mandato in estasi i suoi follower. Quella pubblicata nelle scorse ore su Instagram, in particolare, la vede seduta su un cubo (in omaggio al suo passato da ballerina nelle discoteche) con indosso giusto un top che mette bene in evidenza le sue forme ed il lato A.

Elodie, insieme al proprio staff, sta poi definendo i dettagli dello show che realizzerà nelle principali città italiane. Il tour farà tappa a Napoli (17 e 18 novembre), a Roma (25 e 26), a Firenze (5 dicembre) e ad Assago (9 dicembre): tutti concerti che si stanno avviando spediti verso il sold-out.