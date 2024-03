Elodie fantastica: canta Cercami con Renato Zero. Da brividi. E il look...

Elodie canta "Cercami": emozionante duetto con Renato Zero

Elodie aveva ospitato sul palco Renato Zero qualche tempo fa nel corso della sua tappa a Firenze. Ora, è stato il cantante - nel corso del suo turno lungo 14 concerti evento - a chiamare la regina della musica italiana. E' successo il 20 marzo, in concerto al Palazzo dello Sport di Roma dove i due hanno duettato sulle note di Cercami, emozionandosi ed emozionando. Elodie, dopo la registrazione di nuova musica e la tappa australiana (seguendo il fidanzato Andrea Iannone, autore di un esordio super nel primo weekend di Superbike nel weekend di Phillip Island), è tornata ad esibirsi dal vivo.

Elodie a Call My Agent Italia 2

Nei scorsi era già stata protagonista al Mediolanum Forum di Assago, ospite dei Club Dogo. E sarà protagonista anche in tv: i fans di Elodie sono avvisati, la cantante è una special guest star della serie cult di Sky, Call My Agent Italia 2, partita in questi giorni.



Elodie e il look per il duetto con Renato Zero

Il look Elodie scelto per il duetto con Renato Zero? Chic e sensuale allo stesso tempo, con spacco laterale alto fino al ginocchio, spezzando così la linea dritta della gonna. Curato dalla stylist Alba Melendo: fa parte della collezione S/S 2024 di Diesel, creazione del direttore creativo del brand Glenn Martens.