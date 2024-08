Elodie festeggia il compleanno di Andrea Iannone. Le foto

Elodie festeggia il compleanno di Andrea Iannone

"Auguri amore mio". Elodie festeggia il compleanno di Andrea Iannone (35 candeline sulla torta per l pilota di Vasto) con una dedica dolcissima.

La regina della musica italiana pubblica anche alcune foto di lei e il campione di Superbike (dove corre per il team Go Eleven su Ducati e attualmente è al sesto posto in classifica generale), su tutte spicca quella che li vede protagonisti di un selfie a letto.

Nelle Stories di Elodie dedicate a Iannone (storia d'amore nata circa due anni fa) c'è anche lui che canticchia durante una cena al ristorante, lo scatto di un bacio appassionato e uno mentre sono in aereo