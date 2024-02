Elodie in Australia ("nervosetta") per il grande ritorno di Andrea Iannone

"Nervosetta" scrive Elodie dalle spiagge dell'Australia. Paesaggi da sogno per un po' di relax. Ma il weekend segnerà il ritorno in gara dopo 4 anni di stop del suo compagno Andrea Iannone. Il pilota di Vasto infatti è pronto per fare il suo esordio nel mondiale Superbike con la Ducati del team GoEleven sul circuito di Phillip Island. Nei test pre-season è andato fortissimo e la concorrenza è avvisata: dal campione del mondo Alvaro Bautista ai rivali: Toprak Razgatlioglu (passato da Yamaha a Bmw), Jonathan Rea (da Kawasaki a Yamaha), gli italiani Nicolò Bulega, Andrea Locatelli, Danilo Petrucci.

Tornando a Elodie, dopo un 2023 intenso e pieno di soddisfazioni, il prossimo appuntamento segnato in calendario col circoletto rosso da parte dei fans è quello del 4 maggio, all'Arena di Verona, per "Una Nessuna Centomila", dove salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Francesca Michielin, Ornella Vanoni e tante altre artiste e artisti che faranno sentire ancora una volta la loro voce contro la violenza sulle donne.