Elodie: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita” - FOTO

La cantante Elodie dichiara su Marracash: "È l'uomo che amerò per tutta la vita"

Elodie non nasconde quello che prova per il suo “ex” o ancora “compagno”, Fabio, in arte Marracash. Ospite del finale di stagione de La confessione di Peter Gomez, di venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove, confessa: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

La cantante, che in questo periodo è in giro per il suo tour, spiega com’è nato e com’è il suo rapporto con il rapper: “Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: "La tua storia in realtà è un punto di forza'. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno”.

A quanto pare, il sentimento è ancora vivo ed Elodie conferma: "Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui". La cantante, poi, su richiesta ha chiarito se sono ancora una coppia e cosa intende quando si è riferita al rapper con il termine "Animalesco".

"In realtà ho detto che lui è entrambe le cose. È un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l’eleganza che un animo animalesco. È tante cose, è difficile spiegare Fabio, questa è la verità, è molto difficile. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai".

Insomma, i toni lascerebbero intendere che i due cantanti stanno ancora insieme, lei afferma: "Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore".