Elodie nel calendario Pirelli, lo shooting fotografico sulle spiagge della Florida

Elodie ha annunciato la sua presenza nel Calendario Pirelli 2025. In un post social la regina della musica italiana - impegnata anche come attrice in questi mesi nel film “Fuori” con Valeria Golino e Matilda De Angelis sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza - ha pubblicato un video in accappatoio mentre cammina sulle spiagge della Keys Island, l’arcipelago della Florida vicino a Miami, svelando ai suoi follower che sarà protagonista di The Cal 2025.

Elodie ha partecipato allo shooting di Pirelli: le foto sono a cura dell'artista americano Ethan James Green (considerato uno dei più talentuosi del settore per la bellezza essenziale e personale dei suoi ritratti di straordinaria intimità)

Sembra che The Cal, i cui scatti sono stati realizzati tra maggio e giugno, quest’anno sarà improntato a un ritorno alla sensualità.