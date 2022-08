Elodie paparazzata con l'ex di Belen Rodriguez: nessun ritorno con Marracash

Elodie "beccata" a cena con Andrea Iannone. I fan: "Noi vogliamo Marracash"

Nessun ritorno tra Elodie e Marracash. A confermarlo non è stata una dichiarazione dei due cantanti, bensì degli scatti che vedrebbero la Di Patrizi con una nuova fiamma. Infatti, la cantante romana, avrebbe conosciuto un nuovo possibile spasimante in vacanza in Costa Smeralda.

Ma chi è il fortunato? Si tratta di Andrea Iannone, pilota motociclistico, ma soprattutto già ex di show-girl dal calibro di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Andrea ed Elodie sono stati “beccati” mentre trascorrevano una cena in compagnia di un folto gruppo di amici come riporta The Pipol Gossip. Alla fine della serata, i due sono rimasti praticamente da soli e sembrerebbe che Iannone non abbia staccato per un attimo gli occhi di dosso da Elodie.

Comunque, sembra che a non averla presa bene siano proprio i fan della cantante. Su Twitter, infatti, impazzano i post in cui gli utenti "disapprovano" la possibile relazione di Elodie e Iannone, ponendo tutte le speranze sul ritorno di fiamma con Marracash. Tra i tanti commenti sul social network, l'utente "emenLion" scrive scherzosamente: "Iannone tu ti fidanzi con Elodie solo se poi lei torna definitivamente con Marracash chiaro? E nel dubbio mettiti in fila".

"Ho letto che Elodie potrebbe uscire con Iannone e io non me la sento di accettare questa cosa., mi dispiace", commenta affranta l'utente "Quella maleducata". La pensa allo stesso modo anche "Alex", che commenta: "Io la paparazzata Elodie-Iannone proprio non me la meritavo...".